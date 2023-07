Sânziana Negru s-a afișat alături de noul iubit. Cu cine a fost surprinsă în vacanță concurenta de la America Express

Imediat după întoarcerea în țară din America Express - Drumul Soarelui, Sânziana Negru a plecat în vacanță, însă nu singură, ci împreună cu iubitul ei. Iată cum s-au pozat cei doi îndrăgostiți!

Conflicte, șantaj și o dispariție misterioasă ▶ Episodul nou The Road: The Tragedy of One e în AntenaPLAY