Selena Gomez a rupt tăcerea despre relațiile de iubire eșuate: ”Foștii iubiți cred că sunt nebună!”

”Lose You to Love Me”, piesa prin care și-a luat adio de la Justin Bieber

Într-un interviu acordat la inceputul lunii ianuarie, Selena Gomez i-a spus lui Lulu Garcia-Navarro că piesa ”Lose You to Love Me” a fost modul prin care și-a luat rămas-bun de la relația cu Justin Bieber, vorbind totodată și despre abuzul emoțional prin care a trecut.

”Sunt foarte mândră de ea (melodie, n.red.). Are o semnificație diferită pentru mine acum față de momentul în care am scris-o. Am simțit că nu am avut parte de o încheiere respectuoasă și am acceptat asta, însă acum știu că aveam nevoie de un mod prin care să spun câteva lucruri pe care mi-aș fi dorit să le zic. Nu este o melodie de ură; este o melodie care spune – Am avut ceva frumos și nu aș nega niciodată asta”, a declarat Selena Gomez.

”A fost foarte dificil și mă bucur că s-a încheiat. Și am simțit că a fost un mod bun prin care să spun, știi, s-a terminat și înțeleg asta, respect asta și acum încep un nou capitol”, a concluzionat artista.