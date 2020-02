Sora Danielei Crudu rupe tăcerea. Ce s-a întâmplat în noaptea în care fosta asistentă a fost bătută și care este stare ei de sănătate în acest moment

Iubitul bătăuș s-a ales cu un ordin de restricție. „E un ordin de restricţie deocamdată. Din câte am înţeles, are termen 90 de zile să depună şi plângere”, a explicat Ana Crudu.

De asemenea, Ana a mai explicat că pentru ca croatul să nu mai aibă ce căuta la Daniela, el a fost însoțit de polițiști la domiciliul vedetei pentru a-și lua lucrurile rămase și a înapoiat telefonul brunetei.

Ana Crudu spune că o parte din bătaie s-a consumat în autoturism, iar bruneta este rănită la nivelul membrelor inferioare pentru că a alergat prin zăpadă.

„În club nu a fost agresiv. Doar că nu o lăsa să vorbească cu fanii ei. Probabil a fost gelos. Asta e ce cred eu. Daniela nu putea să-mi zică pentru că dădea declaraţii. Probabil îi este milă şi nu vrea să îi creeze probleme. Ştiţi cum e Daniela, are grijă de toată lumea să fie bine. Daniela a fost externată, nu a avut nevoie de spitalizare. Nu are nimic intern. Are la faţă şi la picioare cred că de când a mers fără pantofi. Nu are traumatism cranio-cerebral, ci ochiul umflat şi vânăt şi nasul umflat, vânăt şi puţin fisurat. Trebuie să mergem la doctorul ei”, a declarat Ana Crudu pentru Spynews.ro