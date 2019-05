Spice Girls, petrecere nebună după reuniunea pe scenă! Una dintre ele s-a dezbrăcat și a intrat într-o cadă cu gheață. Imagini interzise minorilor - Video

Patru dintre fetele de la Spice Girls au petrecut după ce, vineri, s-au reunit pe scenă, într-un concert ce a avut loc în Dublin, la şapte ani după ce au cântat ultima dată împreună.

Concertul celor patru fete de la Spice Girls este primul dintr-un turneu de reunire care va cuprinde 13 concerte. Spectacolul a fost criticat de mai multe voci.

Nemulțumirile unor fani legate de probleme de sunet și voci slabe au fost lăsate deoparte de cele patru Spice Girls, care au decis să își sărbătorească evenimentul pe care ele l-au considerat de succes.

După concert, Scary, Baby, Sporty și Ginger – Mel Brown (43 de ani), Emma Bunton (43 de ani), Melanie Chisholm (45 de ani) și Geri Horner (46 de ani) – au mers într-un bar din Dublin, alături de dansatorii lor. Acolo, vedetele ar fi petrecut până în jurul orei 3.00.

Potrivit tabloidului The Sun, unele imagini ce au ajuns pe internet o arată pe Mel B stând pe o masă și cerând „shot-uri chiar acum”.

Cele patru Spice Girls ar fi cinstit întreaga echipă cu shoturi de tequila.

Însă, în dimineața ce a urmat, Mel C și-a pregătit o baie… cu gheață. Dezbrăcându-se în lenjerie intimă în partea de jos a corpului și păstrând un hanorac în partea de sus, vedeta s-a așezat în cada plină de cuburi de gheață.

Intrând în cada cu gheață, Mel C a făcut tot soiul de „vocalize”, după care a precizat: „Este în regulă. Trebuie să stau doar 10 minute. Este OK”.

Următorul concert din turneul Spice Girls va avea loc luni seară, în Cardiff.

Cele patru Spice Girls, împreună cu Victoria Beckham (Posh Spice), au devenit faimoase în 1996 cu single-ul „Wannabe" şi au continuat să lanseze hituri ca „Who Do You Think You Are", „2 Become 1" şi „Viva Forever", înainte de a se despărţi în 2000.

În 2008, membrele trupei Spice Girls s-au reunit pentru un turneu în Europa şi Statele Unite ale Americii, iar ultima dată au cântat împreună la ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice de la Londra în 2012.