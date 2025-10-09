Unde pleacă Nicolle Fota după despărțirea de Cătălin Botezatu. Ce decizie a luat: „Urmează să semnez”

Nicolle Fota, fosta iubită a lui Cătălin Botezatu, a luat o decizie neașteptată după despărțirea de designer. Se pare că tânăra are de gând să părăsească România.

Nicolle Fota și Cătălin Botezatu au trăit o frumoasă și scurtă poveste de iubire. Cei doi au intrat în atenția presei la începutul anului 2025, atunci când au început să se afișeze împreună.

Designerul a luat pe toată lumea prin surprindere cu vestea că formează un cuplu cu o femeie mai mică decât el cu 40 de ani. Deși părea că au o relație stabilă, cei doi și-au spus adio în urmă cu mai bine de o lună.

Cătălin Botezatu și Nicolle Fota au luat-o pe drumuri separate din cauza unui motiv bine întemeiate. Se pare că diferența de vârstă și-a spus cuvântul între cei doi, ajungând la despărțire.

„Nu am timp să cresc copii! Nicolle e foarte drăgălașă, e o tipă foarte faină. I-am spus de la început că mie îmi plac femeile care știu ce vor. Ea este încă un copil, dar știe ce vrea. A învățat într-o perioadă scurtă multe de la mine”, spunea creatorul de modă despre ea, potrivit cancan.ro.

Ce decizie neașteptată a luat Nicolle Fota după separarea de Cătălin Botezatu

La scurt timp de la despărțirea de Cătălin Botezatu, Nicolle Fota a luat o decizie neașteptată. Tânăra de doar 18 ani își dorește să se mute din România, urmând să locuiască în Italia, acolo unde a primit o ofertă profesională de nerefuzat.

„La noapte plec la Milano. Urmează să semnez cu o agenție foarte bună, multe reclame, proiecte. Da, în perioada aceasta m-am ocupat de book-ul meu, l-am refăcut. E mult mai profesional. Plănuiesc asta. Vom vedea, dar da, este o opțiune”, a povestit tânăra, conform spynews.ro.

Întrebată despre relația cu designerul, Nicolle Fota a dat cărțile pe față. Aceasta a dat se înțeles că nu mai formează un cuplu, iar creatorul de modă nu a fost informat de plecarea ei.

„Noi am rămas într-o relație foarte ok. Ne respectăm. Îi ascult sfaturile în continuare, dar alegerile mele sunt strict ale mele. Rareori sunt influențată îndeajuns de mult încât să îmi schimb planurile. Nu i-am cerut o părere. Nu am vorbit despre asta, dar anticipez un răspuns pozitiv”, a mai dezvăluit ea, conform sursei citate.

Cu ce probleme serioase de sănătate s-a confruntat Nicolle Fota

Recent, Nicolle Fota s-a confruntat cu probleme serioase de sănătate. Aceasta a avut mâinile și picioarele paralizate timp de câteva ore.

„Da, sunt bine acum. Am avut grijă să nu mă mai consum pe lucruri și situații neimportante. Am ales să fac perfuzii cu vitamine în mod regulat, pentru că am un stil de viață foarte activ și solicitant. Între ședințe foto, evenimente, călătorii și programul meu zilnic, organismul are nevoie de un plus de energie și echilibru.

Perfuzia cu vitamine mă ajută să-mi mențin vitalitatea, pielea luminoasă și sistemul imunitar puternic. Este o formă modernă de îngrijire, care completează alimentația și îmi oferă starea de bine de care am nevoie pentru a fi mereu în cea mai bună formă, fizic și mental.”, a mai dezvăluit ea.