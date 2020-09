Viața lui Erick Morillo, DJ-ul care a murit la doar 49 de ani. Cum a ajuns faimos și de ce urma să fie judecat

Cine a fost DJ Erick Morillo și cum a cunoscut succesul în muzică?

Erick Morillo s-a născut la New York, însă a crescut în Columbia. Inițial, s-a făcut cunoscut publicului sub pseudonimul Reel 2 Real, pe care l-a folosit pentru a lansa piesa "I Like to Move It" în 1993. Deşi este compozitorul piesei, Morillo nu are decât apariţii scurte în videoclip, lăsându-i prim-planul rapper-ului din Trinidad Mark Quashie, alias The Mad Stuntman.

Piesa lui Morillo a devenit celebră în cadrul valului muzical Eurodance, din care mai fac parte hituri precum "No Limit" (2 Unlimited) sau "Everybody Everybody" (Black Box). După ce s-a aflat pe primele poziţii ale clasamentelor muzicale din Franţa şi Olanda, piesa "I Like to Move It" a fost folosită şi în coloana sonoară a filmului de animaţie "Madagascar" al studiourilor DreamWorks.

După destrămarea proiectului Reel 2 Real, Erick Morillo a urmat o carieră de DJ de muzică house.