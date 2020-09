Victoria Beckham a adoptat "dieta cu pizza" în timpul pandemiei. A mâncat carbohidrați, dar s-a păstrat perfect slabă

Dieta Victoriei Beckham este sănătoasă, mult peşte proaspăt, legume proaspete, fructe, multă apă, pentru a se menţine hidratată, multă tequila şi mult vin roşu.

Anul trecut, fosta Posh Spice a mers la un centru SPA din Germania pentru un regim de detoxifiere care costă peste 3.000 de euro pe săptămână. Pe lângă sport, cure cu vitamine şi mese frugale, vedeta a înlocuit alcoolul cu "apa lunii", o băutură despre care se spune că ar fi încărcată cu energia corpului ceresc. În ciuda stilului de viaţă strict, Victoria Becham spune că îmbătrânirea nu o sperie.

"Nu prea poţi să faci mare lucru în acest sens. Sunt OK. Îmi place că îmbătrânesc, am mai multă încredere în mine decât aveam când eram mai tânără. Accept cine sunt, fac în aşa fel încât să fiu pe cât de bună pot să fiu, accept ce am, nu încerc să schimb. Cu siguranţă, nu încerc să arăt mai tânără decât sunt. Vreau doar să arăt cât de bine pot", a declarat Victoria Beckham.