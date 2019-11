William Wintersole, actor celebru din serialaul ”Tânăr și neliniștit”, a murit la 88 de ani

William Wintersole a murit marți, în locuinţa sa din Los Angeles, iar fiica sa a făcut publică informația.

William Wintersole s-a născut în Portsmouth, Ohio. A devenit celebru pentru două roluri, printre care cel al avocatului Mitchell Sherman din producţia CBS „Tânăr şi neliniştit/ The Young and the Restless”, jucat 20 de ani. De asemenea, Wintersole l-a interpretat pe Ted Ballantine în serialul ABC „General Hospital”, în anii 1980.

William Wintersole a mai jucat în producţii TV precum „I Dream of Jeannie”, „Kojak", „Little House on the Prairie”, „Quincy”, „Bonanza”, „Star Trek”, „The Fugitive”, dar şi în filme precum „Seconds” (1966), alături de Rock Hudson.