Stand-up Revolution | Sezonul 1, 16 iulie 2022. Raul Gheba, invitatul special: Gașca Zurli este un clar de infractori

Episodul 8 de la Stand-up Revolution - sezonul 1 din data de 16 iulie 2022. Raul Gheba, invitatul serii, a venit cu cele bune glume despre melodiile copilărie: Gașca Zurli este un clar de infractori. De unde știu asta? Că am ascultat Unde-mi sunt ciupicii? Da-mi-i inapoi, calc pe mușuroi.... Am început să ascult tot ce zic la tv, ia-ți o cremă pentru hemoroizi, ok. A fost o pandemie dezamăgitoare pentru mine că nu am făcut nimic.

Vineri, 15.07.2022, 17:20