Survivor, 31 mai 2026. Adi Vasile a dezvăluit procentajul victoriilor înaintea ultimului Consiliu Tribal. Cine e în fruntea listei

Ultimul Consiliu Tribal din Survivor, înainte de săptămâna finală, a adus strategii, clasamente surpriză și decizii neașteptate. Andreea Munteanu a câștigat colanul de imunitate și a influențat jocul.

Publicat: Duminica, 31 Mai 2026, 22:20 | Actualizat Duminica, 31 Mai 2026, 22:31
Competiția „Survivor” se apropie de săptămâna finală. Concurenții s-au adunat astăzi la ultimul Consiliu Tribal înainte de finală, unde au votat cei doi participanți care vor intra la duel.

Adi Vasile a dezvăluit procentajul victoriilor înaintea ultimului Consiliu Tribal

Astăzi s-au întrecut cele două echipe, cea a foștilor Războinici și cea a foștilor Faimoși. Recompensa mult râvnită a fost câștigată de echipa Faimoșilor. S-au făcut strategii, s-au analizat propunerile pentru eliminare și s-a luat o decizie, însă nu înainte ca Adi Vasile să anunțe concurenții care au înregistrat cele mai multe victorii de-a lungul competiției.

Cea care a câștigat ultimul colan de imunitate din această etapă a show-ului a fost, spre surprinderea tuturor, Andreea Munteanu. Gimnasta a câștigat ultimele runde în fața lui Gabi Tamaș și Lucian Popa, cei doi concurenți care obișnuiau să obțină frecvent colanele. Odată cu această victorie, Andreea a devenit prima calificată la Individuale, dar și concurenta care va avea responsabilitatea de a alege pe cine trimite la duel.

Cine e în fruntea listei

„M-am trezit foarte bine, deși nu am reușit să dorm. Sunt singura care știe sigur că va merge în etapa următoare, la Individuale. Parcă acum realizez cu adevărat că am câștigat colanul”, a declarat Andreea înainte de startul confruntării din această seară.

Deși se aștepta un duel între Bibi și Gigi, lucrurile au luat o altă turnură, iar strategiile au fost complet diferite. Adi Vasile a intervenit pentru a le dezvălui concurenților clasamentul general al victoriilor.

„În ultimul Consiliu înainte de săptămâna finală, aș vrea să vă prezint procentajul victoriilor pentru fiecare dintre voi. Pe primul loc, cu 73%, este Gabi Tamaș. Pe locul doi, cu 61%, este Bibi. Lucian se află pe locul trei, cu 59%. Pe locul patru, cu 55%, este Andreea. Pe locul cinci este Patricia, cu 52%. Pe locul șase este Ramona, cu 42%. Au mai rămas Bianca Giurcanu, Gigi și Cristian. Cu 33%, Cristian se află pe locul șapte. Gigi este pe locul opt, cu 32%, iar Bianca Giurcanu ocupă locul nouă, cu 31%.”

Dezvăluirile făcute de Adi Vasile au influențat parțial votul concurenților din această seară, iar alegerea pentru duel a fost una de-a dreptul surprinzătoare pentru cei mai mulți dintre ei.

Comentarii


