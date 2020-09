Andreea Bălan, mesaj plin de recunoștință pentru mama ei: "Tot ce contează pentru ea este fericirea noastră!" | Foto

Azi este ziua mamei mele iubite 🎂🙏👏🏻✨, cea care m-a iubit neconditionat si a fost intodeauna alaturi de mine la bine si la rau, indiferent de deciziile mele bune sau mai putin bune si totodata cea care a fost alaturi de Ella si de Clara din primele zile de viata 👶👧 Acum ea isi dedica viata lor si tot ceea ce conteaza pentru ea este fericirea noastra! Te iubesc mami pana la cer si inapoi, te respect enorm pentru tot ce faci pentru noi si iti multumesc pentru grija pe care ne-o porti! ❤️

