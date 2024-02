Andreea Bălan, peripeții la miezul nopții. Jurata Te cunosc de undeva! nu a putut intra în casă la întoarcerea de la filmări

Andreea Bălan a fost nevoită să arunce cu obiecte în geam la miezul nopții. Jurata s-a confruntat cu o situație neplăcută când s-a întors de la filmările Te cunosc de undeva!

Andreea Bălan și-a uitat cheile de la locuință și când a revenit de la filmările Te cunosc de undeva! și-a dat seama că nu poate intra. Fiind miezul nopții, mama sa nu i-a răspuns la telefon, iar artista s-a văzut nevoită să arunce cu diverse obiecte în geam, pentru a o trezi pe femeie.

Jurata Te cunosc de undeva! a filmat momentul și l-a publicat pe rețelele sociale.

„Dragilor, e trecut de miezul nopții. Așa terminăm noi Te cunosc de undeva! Am ajuns acasă, noroc că am luat cheia de la poartă, am reușit să intru în curte, dar nu am cheie de la ușă și drept urmare eu mă aflu în curte, mama nu-mi răspunde la telefon că doarme cu fetițele și eu acum trebuie să arunc cu ceva în geam, respectiv cu niște mingi, ca să îmi deschidă și mie ușa să pot să intru în casă.”, a spus Andreea Bălan înainte de a începe să arunce cu obiecte în geam și de a-și striga mama.

Cum a reușit Andreea Bălan să intre în casă, după ce și-a uitat cheile

Andreea Bălan a încercat să bată și la geamul buncii, însă mamaie își citea rugăciunule și nu a auzit-o.

În cele din urmă, mama Andreei Bălan a deschis ușa, iar artista a putut intra în casă.

„Când esti uituc, rămâi pe afară. Ia priviți ce mi s-a intamplat azi noapte”, a scris Andreea Bălan pe Instagam, iar reacțiile nu au întârziat să apară.

„Când erai puștoaică fugeai pe geam de lângă mamaie ... acum s-a întors roata ... vrei să intri în casă și mamaie nu te mai primește”, i-a scris cineva.

Eliza Natanticu, concurentă Te cunosc de undeva! a compătimit-o că după ziua obositoare de filmări a depus aceste eforturi pentru a intra în propria casă:

„Nu creeed. La cat eram toți de obosiți după filmare a trebuit să faci asta...”, a scris concurenta Te cunosc de undeva!

Cât valorează casa Andreei Bălan. Suma uriașă la care artista și-a estimat imobilul

Andreea Bălan și-a estimat casa la suma de 850.000 de euro, precizând că zona din București în care locuiește este foarte bună și că locuința este foarte mare și frumoasă. Artista a publicat un videoclip pe TikTok, unde unul dintre prietenii săi a filmat-o făcând turul casei sale și oferind informații despre locuința în care stă alături de mama ei și de cele două fiice.

Ella și Clara au foarte mult spațiu de joacă atât în interior, cât și în curtea amenajată cu tobogane și leagăne.

Întrebată cât ar costa casa în care locuiește, Andreea Bălan a estimat-o la o sumă foarte mare și a explicat de ce.

„Ținând cont că e zona foarte bună, casa e foarte mare, stau în Pipera, cred că valorează în jur de 850 de mii de euro. Are 340 de mp pe un teren de 500 de metri și are multe-multe camere, 2, sau 3 locuri de parcare. Are două intrări pentru că a fost construită ca duplex inițial, dar acum este o casă mare”, a spus Andreea Bălan.