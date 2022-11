Aurelian Temişan faţă în faţă cu...doi Aurelian Temişan la Te cunosc de undeva! „E foarte greu când primeşti asta la ruletă!”

Ba mai mult, este chiar unul dintre juraţii transforming show-ului, aşa că tensiunea a fost una de două ori mai mare.

Emi și Cuza se vor trasnforma în Aurelian Temișan, la Te cunosc de undeva sezonul 18, de la Antena 1

“Avem emoţii foarte mari! E foarte greu când primeşti la ruletă chiar juratul emisiunii. Unde mai pui şi faptul că deja simţi că sezonul se apropie de final şi te cuprinde nostalgia!”, a dezvăluit Cuza, în vreme ce Emi a completat: “Nu e o piesă grea, dar nu e nici uşoară. E un rapp, printre primele rapp-uri de la noi din ţară, dar are o alte metrică şi tendinţa noastră e să ne ducem cum auzim noi rapp-ul acum!”. Tot Cuza a intervenit imediat: “Piesa nu e neapărat genul nostru, dar asta nu înseamnă că nu am stat şi am ascultat-o într-una zilele astea, şi în maşină, şi în căşti, până când…tot n-am înţeles-o!”, a glumit concurentul despre “O Poveste din Vest”, piesa lui Aurelian Temişan din 1991. Cum se vor descurca cei doi concurenţi şi cum va reacţiona Aurelian Temişan când se va vedea, la dublu, pe scena transforming show-ului, telespectatorii vor putea afla urmărind cel mai nou episod Te cunosc de undeva!, mâine seară, de la 20:00, la Antena 1.

8 cupluri de vedete, concurenţi unul şi unul, #NăscuţiPentruSpectacol, talentaţi şi dornici de distracţie vor intra în jocul transformărilor la Antena 1, în fiecare sâmbătă seara, de la 20:00, la Antena 1. Connect-R & Shift, Feli & Nicolai Tand, Jo & Liviu Teodorescu, Eliza & Cosmin Natanticu, Emilian & WRS, Rona Hartner & Johny Romano, Sore & Emma de la ZU şi Emi & Cuza vor performa pe scena Te cunosc de undeva! în cel de-al 18-lea sezon al show-ului jurizat de către Ozana Barabancea, Andreea Bălan, Cristi Iacob și Aurelian Temișan.

Provocări majore, transformări majore şi surprize majore sunt doar câteva dintre ingredientele #tcdu18, difuzat pe Antena 1 și exclusiv online pe AntenaPLAY, un sezon cât o petrecere imensă, care adună laolaltă toată muzica lumii, pe cea mai mare scenă.

8 cupluri de vedete, concurenţi unul şi unul, #NăscuţiPentruSpectacol, talentaţi şi dornici de distracţie vor intra în jocul transformărilor la Antena 1, în fiecare sâmbătă seară, de la ora 20:00.

La ceas aniversar, transforming show-ul vine și cu o serie de mofidicări, mai palpitante, atât pentru concureți cât și pentru telespectatori. În acest sezon, a fost introdus un bonus 100 de puncte,care poate aduce schimbări de clasament spectaculoase. Potrivit regulamentului, acesta poate fi acordat o singură dată pe sezon, de către fiecare membru al juriului.

O altă nouă regulă arată că la momentul extragerii următoarei melodii, un cuplu va putea primi doar un semn de întrebare pe led-urile din platou şi un sunet distorsionat, iar concurenții vor afla în cine trebuie să se transforme abia la prima repetiție.

Zarug, unul dintre cei mai îndrăgiți concurenți ai sezonului 17 al show-ului revine și el, de data aceasta, în calitate de host Te cunosc de undeva! After Party. Imediat după difuzarea fiecărei gale, Zarug îi invită pe telespectatori în culisele emisiunii, la Te cunosc de undeva! After Party, o serie de episoade exclusiv online, ce pot fi urmărite pe AntenaPLAY.