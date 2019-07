Nu poate vorbi nici acum despre moartea tatălui său! Cezar Ouatu era pe scenă în momentul în care a aflat că părintele lui s-a stins: „A fost un nobil, a murit ca un nobil”

Cezar Ouatu a avut o viaţă care pe unii i-ar fi doborât. A aflat de moartea tatălui său, chiar când era pe scenă, dar a ţinut capul sus.

Pierderea tatălui a fost un moment cumplit pentru Cezar Ouatu. Artistul povestește că a primit cumplita veste pe scenă, printr-un mesaj sec pe telefon.

„Eram în Germania, pe scenă. Am primit un SMS, am deschis telefonul și am citit: „Cezar, suntem la Filarmonică. Florin a murit”...nu vreau să continui, mereu mă ia cu...A fost tragic, L-am lăsat zâmbind la un festival de jazz...Trecerea asta e cumplită, cu toată filosofia de pe lumea asta, că spiritul rămâne. Când se duce materia, crede-mă, simți nevoia să te înțepe barba aia a lui, să te îmbrățișeze...

Tatăl meu era un intelectual, nu mă feresc să o zic, desăvârșit! Puteai să stai în mahala cu el, puteai vorbi la cel mai înalt nivel filosofic, muzical, tot ce vrei. Era foarte șarmant, era, întotdeauna, sufletul petrecerii”, a povestit artistul.

Unde ne putem întâlni zi de zi :)

Dacă doriţi să revedeţi momente dragi din Te cunosc de undeva!, nu e panică :). Iată câteva linkuri care vă pot ajuta. Site-ul emisiunii este http://a1.ro/te-cunosc-de-undeva/ şi este updatat zilnic cu ştiri. Pe Facebook avem pagina https://www.facebook.com/tecunoscdeundeva/, iar canalul nostru de YouTube este https://www.youtube.com/user/TeCunoscDeUndevaA1.

Alatura-te abonatilor AntenaPlay: https://s.a1.ro/GMizvqZ

INSTALEAZA APLICATIILE ANTENAPLAY

Android / iOS / Smart TV - Afla daca televizorul tau e compatibil

Like pe Facebook / Follow pe Instagram / Subscribe pe YouTube