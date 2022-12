Concurenţii Te cunosc de undeva!, cu ochii în lacrimi în semifinală: „Nicolai a inventat un nou tip de cântat, din suflet!”

S-a întâmplat şi după transformarea lui Feli şi a lui Nicolai Tand, cărora ruleta le-a adus în semifinală o super transformare în Robbie Williams si Nicole Kidman cu Somethin' Stupid.

La finalul reprezentaţiei, prezentatorii, juraţii şi concurenţii i-au aplaudat la scenă deschisă, cu ochii în lacrimi

„Nicolai e dovada vie a faptului că, deşi nu ai toate datele de sus pentru aşa ceva, prin muncă, tot faci, tot transmiţi, tot bucuri lumea!”, a mărturisit Aurelian Temişan, în vreme ce Emma de la ZU a completat, cu ochii în lacrimi, aşa cum a stat pe toată durata momentului: „Mi se pare că Nicolai a inventat un nou tip de cântat – din suflet!”.

Atenţia s-a îndreptat apoi către partenera sa, care i-a fost alături încă de la început. „Mai avem ceva de aplaudat, pe Feli, un artist extraordinar, un om cu o răbdare şi o bunătate şi un spirit de echipă rar întâlnită!”, a spus şi Cuza. La rândul ei, Feli le-a dezvăluit: „Pentru mine, faptul că parte din ce are Nicolai nou acum, din muzică, este şi datorită prieteniei şi muncii noastre, e ceva ce nu bate nimic, nicio faimă, niciun ban, nimic! Faptul că azi am cântat cu el, pe note, şi el, în toată emoţia care e evident că îl copleşeşte pe scenă, a fost atât de sigur pe el, e cea mai mare bucurie şi împlinire. Nu pot să descriu în cuvinte cât respect şi câtă apreciere am eu pentru omul ăsta!”. Aurelian Temişan a completat şi el: „Nu cred că putea să aibă o parteneră mai bună!”.

Întregul moment, dar şi reprezentaţiile celorlalte cupluri de artişti vor putea fi urmărite sâmbăta aceasta, de la 20:00, la Antena 1, în cadrul semifinalei Te cunosc de undeva!.

Tot mâine seară, telespectatorii vor putea afla şi cine sunt cele 3 cupluri care li se vor alătura lui Jo şi Liviu Teodorescu în marea finală Te cunosc de undeva! din 17 decembrie.

Tot ce trebuie să știi despre Te cunosc de undeva! sezonul 18, difuzat pe Antena 1 și AntenaPLAY

Provocări majore, transformări majore şi surprize majore sunt doar câteva dintre ingredientele #tcdu18, difuzat pe Antena 1 și exclusiv online pe AntenaPLAY, un sezon cât o petrecere imensă, care adună laolaltă toată muzica lumii, pe cea mai mare scenă.

8 cupluri de vedete, concurenţi unul şi unul, #NăscuţiPentruSpectacol, talentaţi şi dornici de distracţie vor intra în jocul transformărilor la Antena 1, în fiecare sâmbătă seară, de la ora 20:00.

La ceas aniversar, transforming show-ul vine și cu o serie de mofidicări, mai palpitante, atât pentru concureți cât și pentru telespectatori. În acest sezon, a fost introdus un bonus 100 de puncte,care poate aduce schimbări de clasament spectaculoase. Potrivit regulamentului, acesta poate fi acordat o singură dată pe sezon, de către fiecare membru al juriului.

O altă nouă regulă arată că la momentul extragerii următoarei melodii, un cuplu va putea primi doar un semn de întrebare pe led-urile din platou şi un sunet distorsionat, iar concurenții vor afla în cine trebuie să se transforme abia la prima repetiție.

Zarug, unul dintre cei mai îndrăgiți concurenți ai sezonului 17 al show-ului revine și el, de data aceasta, în calitate de host Te cunosc de undeva! After Party. Imediat după difuzarea fiecărei gale, Zarug îi invită pe telespectatori în culisele emisiunii, la Te cunosc de undeva! After Party, o serie de episoade exclusiv online, ce pot fi urmărite pe AntenaPLAY.