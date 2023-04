Damian Drăghici a slăbit 70 de kilograme. Imagini de nerecunoscut înainte de transformare: „Eu nu eram gras de la mâncare”

Damian Drăghici s-a luptat vreme îndelungată cu kilogramele în plus și starea lui de sănătate a fost pusă în pericol. Avea 163 de kilograme în urmă cu aproape zece ani și a decis că e timpul să se ambiționeze pentru a ajunge la silueta pe care o are acum. Și-a dat seama că zahărul este cel mai mare inamic al său, așa că l-a eliminat din alimentația sa.

Consultă galeria foto pentru a vedea cum arăta Damian Drăghici în trecut.

Cu ce probleme se confrunta Damian Drăghici când avea 163 de kilograme: „Eu am avut zile la rând când puteam să trăiesc doar din zahăr”

Cocurentul de la Te cunosc de undeva a mărturisit ce schimbări alimentare a făcut pentru a scăpa de cele 70 de kilograme în plus.

„Eu am avut zile la rând când puteam să trăiesc doar din zahăr, nimic altceva. Când aveam problema, când eram foarte gras, eu nu eram gras de la mâncare, eram gras de la prăjituri. 163 de kilograme am avut, și acum depinde… pe timp de iarnă am undeva la 97-99, iar vara am 89-91. Primul moment când îți dai seama că nu mai poți și, de fapt, dacă poți să înțelegi că zahărul este ascuns, după cum bine, știm, în orice. De obicei, cea mai mare greșeală este când facem o dietă fără grăsimi. Iaurtul fără grăsimi are zahăr mai mult, totul ce e redus de grăsimi are zahăr mai mult. În spatele zahărului se ascund carbohidrații, dar cel mai evident e zahărul pur”, a spus Damian Drăghici în cadrul unui interviu.

Cu ce dietă a slăbit Damian Drăghici 70 de kilograme

Damian Drăghici a mai mărturisit că a ajuns să își cunoască organismul și își dă seama că pofta de dulce intervine în momentul în care nu s-a odihnit suficient.

Te cunosc de undeva! 8 aprilie 2023. Damian Drăghici și Cristina Stroe au cântat pe scenă în rolul Sofiei Vicoveanca. Cum a ieșit

„Combinația celor 3 e cea mai gravă. Zahărul, glutenul și lactatele. (…) Înainte de slăbit e mai important felul în care te simți decât slăbitul. De obicei, zahărul nu face altceva decât să îți pună o perdea pe ochi. Cade asupra capului un nor gri. În zilele în care mi-e poftă de dulce înseamnă că n-am dormit destul, că nu am mâncat grăsimile necesare, și nu am mâncat nuci sau somon, friptură, eu am fost 8 ani vegan și de acolo am început să îmi dau seama de lucrul ăsta”, a mai explicat artistul.

În continuare, el a mai dezvăluit cu ce dietă a slăbit: dieta keto, pe care el o consideră una dintre cele mai sănătoase. Artistul spune că din alimentația lui nu lipsește avocado, nuci, cartoful dulce și salata.

Ce familie frumoasă au Damian Drăghici și Cristina Stroe. Cât de adorabil este fiul lor, în vârstă de 4 ani

„Nu trebuie să lipsească din dieta ta avocado, care e untul naturii, de la Dumnezeu, nucile care sunt foarte importante și apoi ține de tine dacă poți să ții dieta Keto, ar fi cea mai sănătoasă”, a mai dezvăluit el.

