Cea mai nouă gală Te cunosc de undeva!, difuzată mâine, de la 20:00, la Antena 1, le aduce telespectatorilor o nouă serie de transformări spectaculoase şi momente artistice de excepţie, dar şi multe faze amuzante, ale căror protagonişti sunt cele 8 cupluri de vedete concurente.

Ironia ruletei au simţit-o din plin echipa formată din Eliza şi Zarug, cei cărora săptămâna aceasta le-a jucat feste şi le-a adus un personaj incredibil de dificil – PSY.

Nu doar coregrafia extrem de complexă le-a dat mari bătăi de cap, ci şi limba coreeană, în care artistul cântă. „Doamne, ce sincroane, nu m-aş băga la aşa ceva!”, a exclamat Ilona, colega lui Ristei, atunci când a aflat ce vor interpreta colegii lor.

Eliza şi Zarug, provocaţi de un artist coreean la Te cunosc de undeva! „Îmi venea să plâng şi în acelaşi timp să îmi dau demisia”

La rândul lui, Zarug a spus: „Îmi venea să plâng şi în acelaşi timp să îmi dau demisia! Fiecare cuvânt are alt gest în coregrafie. Eu am vrut să nu mai vin. Am încercat de 459.000 de ori, am cerut şi extra timp la coregrafie, căci ne-am dat seama că orice nouă repetiţie ajuta. Păcat că n-am avut 6 luni ca să îmi iasă ca în videoclip”.

Nu doar coregrafia, ci şi limba coreeană le-a dat mari bătăi de cap: „La primul canto am făcut umbră pământului degeaba!”, în vreme ce Zarug a spus: „Am scos instrumentalul de pe piesă, ca să ne dăm seama ce pronuntă!”.

Cum s-au descurcat cei doi cu momentul pe care juraţii Te cunosc de undeva! l-au savurat încă de la primele acorduri ale piesei, telespectatorii vor putea afla urmărind cea mai nouă gală Te cunosc de undeva!, mâine, de la 20.00, la Antena 1.