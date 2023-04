Nicole Cherry şi Juno, show total pe scena Te cunosc de undeva! Juno: „Am văzut duma din piesă, căci altfel nu cred că reuşeam!”

În cea mai nouă gală a transforming show-ului Te cunosc de undeva!, difuzată mâine seară, de la 20:00, la Antena 1, ruleta le-a adus lui Nicole Cherry şi lui Juno o transformare de zile mari şi una dintre cele mai cunoscute piese româneşti – gypsy: Dumbala Dumbala a grupului muzical Mawaca, din São Paolo.

Hitul petrecerilor, aşa cum este cunoscută piesa de referinţă a celor doi concurenţi le-a dat mari bătăi de cap încă de la primele repetuţii. „Ne-am bucurat foarte mult când am primit provocarea, e un moment colorat şi o piesă cu mult ritm, dar trebuie să recunoaştem că refrenul ne-a dat ceva de furcă!”, a dezvăluit Nicole, în vreme ce Juno a completat: „A durat puţin până am văzut <duma> din piesă, până am găsit împărţirea textului ca să îl putem reţine, căci altfel nu cred că reuşeam, dar apoi chiar ne-am distrat!”, a mai spus concurentul care s-a văzut nevoit să bifeze un nou travesti pe scena transforming show-ului de la Antena 1. „Dacă săptămâna trecută am avut Eminem și eram relaxat, pentru că aveam rap… acum, culmea, sunt și mai relaxat!“, a mai spus artistul.

La rândul ei, Crina Mardare, profesoara de canto Te cunosc de undeva! s-a declarat încântată de momentul celor doi: „E o piesă care îl are un vino-ncoa... te agață cumva“, iar Adriana Trandafir, profesoara de actorie, a completat: „Cred că va fi un moment foarte, foarte colorat, foarte frumos! De abia aștept platoul!“. Cum se vor descurca cei doi, dar şi ceilalţi concurenţi cu provocările primite la ruletă, telespectatorii vor putea afla urmărind cea mai nouă ediţie a show-ului, sâmbătă, de la 20:00, la Antena 1.

Tot ce trebuie să știi despre Te cunosc de undeva! sezonul 19, difuzat pe Antena 1 și AntenaPLAY

Ajuns deja la al 19-lea sezon, transforming show-ul Te cunosc de undeva!, vine cu o abordare cu totul şi cu totul nouă și cu o mulțime de surprize. Opt cupluri de artişti în mare formă au spus <DA> magistralului show al transformărilor și promit un spectacol în mare formă.

Astfel, CRBL şi Radu Ţibulcă, Nicole Cherry şi Juno, Anca Ţurcaşiu şi Jean Gavril, Damian Drăghici şi Cristina Stroe, ADDA şi Radu Bucălae, Amna şi Misha, Codruţa Filip şi Valentin Sanfira şi Wrs şi Emilian sunt cei pe care ruleta personajelor îi va trece prin tot felul de emoţii de-a lungul întregului sezon, în fiecare sâmbătă de la ora 20.00 pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Pepe și Alina Pușcaș revin în rolul de prezentatori, iar Ozana Barabancea, Andreea Bălan, Cristi Iacob şi Aurelian Temişan își ocupă locurile la masa juriului. De asemenea, Mihai Petre revine la Te cunosc de undeva!, în calitate de jurat permanent în cel de-al 19-lea sezon.

O nouă surpriză apare și în sistemul de acordare a premiilor. Începând din acest sezon, publicul de acasă îşi va putea vota săptămânal echipa favorită în aplicaţia Antena 1 sau pe vot.a1.ro. Echipa care acumulează cele mai multe voturi de-a lungul întregului sezon va primi Premiul de Popularitate, în Marea Finală.

Odată cu premiera celui de-al 19-lea sezon Te cunosc de undeva! revine şi un nou sezon al seriei de episoade exclusiv online Te cunosc de undeva! After Party. În fiecare sâmbătă, după difuzarea galei pe tv, Zarug îi va invita pe telespectatori în backstage-ul show-ului, pe AntenaPLAY.

