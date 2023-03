Pregătirile intense pe care ADDA le face pentru noul sezon Te cunosc de undeva! Cum „o ajută” soțul ei, Cătălin Rizea, să repete

Cântăreața Adda a avut nevoie de ajutor de la soțul ei, Cătălin Rizea, pentru a repeta coregrafii. Însă nu au făcut-o oricum, ci în locuința lor, unde s-au putut desfășura fără rețineri. Aceștia au avut de făcut tumbe și alte provocări coregrafice.

Adda, ajutată de Cătălin Rizea la repetițiile pentru Te cunosc de undeva! sezonul 19. Cum s-au filmat

Adda Baladda se pregătește intens pentru noul sezon al emisiunii Te cunosc de undeva!, show care va avea premiera sâmbătă, 1 aprilie, de la 20:00, la Antena 1. Însă aceasta a apelat la soțul ei pentru a o ajuta în dfinitivarea coregrafiei pentru emisiune.

Aceasta a ținut să și filmeze un fragment al repetiției lor, iar imaginile au fost delicioase. Artista a apărut pe Instagram în cele mai amuzante ipostaze. Cătălin Rizea i-a făcut demonstrații prin care a încercat să o învețe cum trebuie făcute anumite „acrobații”.

Vedeta a ținut să facă public filmarea care a primit foarte multe reacții pozitive din parta fanilor emisiunii și ai ei.

„Trebuia să-mi zici să trag și eu burta”, s-a amuzat și Cătălin Rizea la postarea făcută de soția lui, Adda Baladda de pe Instagram.

Ce a declarat Adda Baladda după ce s-a aflat că va participa la Te cunosc de undeva! sezonul 19. Ce emoții o încearcă

Adda a mărturisit faptul că are emoții să se aventureze în show-ul Te cunosc de undeva! sezonul 19.

„Am mari emoţii, când urc în lift, am senzaţia că am uitat tot, mai ales că sunt o persoană foarte competitivă, de fel. Partenerul meu, pe care îl voi prezenta simplu, stand up artistul, e un om foarte, foarte fain, un tip foarte amuzant. Îl ştiam de pe TikTok şi am avut plăcerea să descopăr un om bun, sufletist, cu care cu siguranţă voi face super echipă. Faptul că pornesc la drum alături de un comedian mi se pare un avantaj!”, a mai dezbăluit ADDA.

La rândul lui, artistul alături de care va concura declară: „Nu mă cunoşteam cu ADDA, o ştiam doar de la Asia Express şi o apreciez pentru vocea şi talentul ei. Trebuie să recunosc că am mari emoţii pentru interpretare, pentru că atunci când cânţi cu cineva care o face foarte bine, nu vrei să dezamăgeşti. O să îmi fie greu să mă epilez, deşi îmi plac travestiurile, îmi place să imit. Şi mai cred că cel mai greu îmi va fi să renunţ la barbă. Va fi o călătorie interesantă!”.

Show-ul transformărilor totale le pregăteşte telespectatorilor un sezon în mare formă, ce va putea fi urmărit începând din 1 aprilie, în fiecare sâmbătă, de la 20:00, pe Antena 1 şi AntenaPLAY.