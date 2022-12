Răzvan şi Dani, super rol de Moş Crăciun în ediţia specială Te cunosc de undeva! din seara de Ajun.

Răzvan şi Dani au acceptat provocarea ruletei şi în seara de Ajun vor îmbrăca straiele lui Moş Crăciun şi vor aduce spiritul sărbătorii în casele românilor, cu o super transformare în Kurt Russel – Santa Claus is Back in Town.

Răzvan şi Dani, super rol de Moş Crăciun: “E una din cele mai frumoase seri din anul ăsta!”

„Ne-a făcut mare plăcere să facem parte din această ediţie specială Te cunosc de undeva!. Suntem doi Moşi Crăciuni atipici, rar venim seara, de obicei, ştiţi bine, vă spunem <Neatza!>. Noi ne-am propus ca anul acesta să nu vă aducem nimic, dar vă promitem că nici nu vom lua nimic înapoi!”, a dezvăluit Răzvan, în vreme ce Dani a completat: „Să ştiţi că indiferent de vot, e una din cele mai frumoase seri din anul ăsta.

Eu atât de mult nu am mai râs la filmări, de când lucrez la Antena 1. Mă dor fălcile şi nu e de la barbă!”, şi-au încheiat cei doi discursul pe scena transforming show-ului de la Antena 1. Întregul moment va putea fi urmărit în seara de Ajun, de la 20:00, la Antena 1.

Tot atunci, Iulia Albu şi nea Mărin, Carmen Brumă şi Mihail Pautov, Ilona Brezoianu şi Florin Ristei, Adriana Trandafir şi Romică Ţociu şi Emi şi Cuza se vor întrece în transformări care mai de care mai spectaculoase şi vor aduce spiritul Crăciunului în casele românilor, în vreme ce Irina şi Răzvan Fodor au acceptat şi ei provocarea ruletei şi îi vor colinda de acasă pe telespectatori, în ajun de sărbătoare.

Michael Bublé & Blake Shelton – Home, Russel – Santa Claus is Back in Town, Dolly Parton & Kenny Rogers – Christmas Without You, Kylie Minogue & Rod Stewart – Santa Baby & Let It Snow, dar şi colinde tradiţionale româneşti vor fi aduse pe scena transforming show-ului de la Antena 1 în seara de Ajun, de la ora 20.00.

