Chiar dacă nu le-a mai adus o piesă în engleză şi nici hip hop sau un alt gen muzical care să-i încurce, a găsit totuşi ceva care să le pună beţe în roate: pentru Valentin un travesti, iar pentru Codruţa, transformarea într-o bună prietenă.

Ruleta le-a jucat feste Codruţei şi lui Valentin Sanfira la Te cunosc de undeva! Valentin: „Am avut un şoc când am aflat!”

„O să am plete în vânt, o să moară Cleante după mine!”, a glumit Valentin atunci când a aflat că amândoi se vor transforma în Diana Matei şi vor fi acompaniaţi chiar de către taraful Cleante, condus de soţul artistei. „Am fost atât de încântaţi şi totodată foarte uimiţi!”, a dezvăluit Codruţa, în vreme ce Valentin a completat: „Numai că eu am avut un şoc când am aflat că trebuie să cânt pe voce de cap!”. Cum s-au descurcat cei doi, dar şi ceilalţi concurenţi ai sezonului 19 Te cunosc de undeva!, telespectatorii vor putea afla urmărind cea mai nouă a transforming show-ului, difuzată sâmbăta aceasta, de la 20:00, la Antena 1.

Tot ce trebuie să știi despre Te cunosc de undeva! sezonul 19, difuzat pe Antena 1 și AntenaPLAY

Ajuns deja la al 19-lea sezon, transforming show-ul Te cunosc de undeva!, vine cu o abordare cu totul şi cu totul nouă și cu o mulțime de surprize. Opt cupluri de artişti în mare formă au spus <DA> magistralului show al transformărilor și promit un spectacol în mare formă.

Astfel, CRBL şi Radu Ţibulcă, Nicole Cherry şi Juno, Anca Ţurcaşiu şi Jean Gavril, Damian Drăghici şi Cristina Stroe, ADDA şi Radu Bucălae, Amna şi Misha, Codruţa Filip şi Valentin Sanfira şi Wrs şi Emilian sunt cei pe care ruleta personajelor îi va trece prin tot felul de emoţii de-a lungul întregului sezon, în fiecare sâmbătă de la ora 20.00 pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Pepe și Alina Pușcaș revin în rolul de prezentatori, iar Ozana Barabancea, Andreea Bălan, Cristi Iacob şi Aurelian Temişan își ocupă locurile la masa juriului. De asemenea, Mihai Petre revine la Te cunosc de undeva!, în calitate de jurat permanent în cel de-al 19-lea sezon.

O nouă surpriză apare și în sistemul de acordare a premiilor. Începând din acest sezon, publicul de acasă îşi va putea vota săptămânal echipa favorită în aplicaţia Antena 1 sau pe vot.a1.ro. Echipa care acumulează cele mai multe voturi de-a lungul întregului sezon va primi Premiul de Popularitate, în Marea Finală.

Odată cu premiera celui de-al 19-lea sezon Te cunosc de undeva! revine şi un nou sezon al seriei de episoade exclusiv online Te cunosc de undeva! After Party. În fiecare sâmbătă, după difuzarea galei pe tv, Zarug îi va invita pe telespectatori în backstage-ul show-ului, pe AntenaPLAY.