Sore şi Pepe, prezentatorii ediţiei speciale de Crăciun Te cunosc de undeva!

„Mă bucur foarte tare că anul acesta am sărbătorit Crăciunul alături de Pepe şi invitaţii, unul si unul, din ediţia specială. Este o seară de Ajun fantastică, plină de surprize. După un sezon în care am simţit intens magia transformărilor, mă aflu pe scena Te cunosc de undeva! cu un alt rol!”, a declarat Sore.

Răzvan şi Dani, Iulia Albu şi nea Mărin şi Carmen Brumă şi Mihail Pautov, la ediția specială Te cunosc de undeva!

Răzvan şi Dani, Iulia Albu şi nea Mărin, Carmen Brumă şi Mihail Pautov, Ilona Brezoianu şi Florin Ristei, Adriana Trandafir şi Romică Ţociu şi Emi şi Cuza se vor întrece în transformări care mai de care mai spectaculoase şi vor aduce spiritul Crăciunului în casele românilor, în vreme ce Irina şi Răzvan Fodor au acceptat şi ei provocarea ruletei şi îi vor colinda de acasă pe telespectatori, în ajun de sărbătoare.

Michael Bublé & Blake Shelton – Home, Russel – Santa Claus is Back in Town, Dolly Parton & Kenny Rogers – Christmas Without You, Kylie Minogue & Rod Stewart – Santa Baby & Let It Snow, dar şi colinde tradiţionale româneşti vor fi aduse pe scena transforming show-ului de la Antena 1 în seara de Ajun, de la ora 20.00.