Te cunosc de undeva! 10 decembrie 2022. Sore și Emma de la ZU s-au transformat în Loredana. Cum a arătat momentul lor

Sore și Emma de la ZU au avut parte de un moment inedit pe scena de la Te cunosc de undeva! sezonul 18, în roul Loredanei și au cântat perfect.

Sore și Emma de la ZU, transformate în Loredana pe scena de la Te cunosc de undeva! sezonul 18. Cum a ieșit momentul plin de dans și energie

Cele două concurente au demonstrat din nou că sunt foarte talentate, atât vocal, cât și la dans și spectacol. Acestea au recreat o piesă celebră de la Loredana, iar dansul nu a lipsit de pe scena de la Te cunosc de undeva!

Jurații au ținut să le felicite și să le spună că sunt foarte talentate:

Jurizare Sore și Emma de la ZU la Te cunosc de undeva! sezonul 18, 10 decembrie 2022

„Atât pot să spun despre momentul vostru, Natanticu, stai foarte bine. A fost un show de deschidere, de inchidere de gaă, a fost mega show. Când ai Loredana nu ai cum să stai. M-am bucurat și de culoare și de energie multă”, spune Aurelian Temișan.

„Energie, dans, la superlativ, sunteți vesele, fericite, nu ați greșit cu absolut nimic. Asta înseamnă să dai tot. Sunteți sexy, super atitudine, minunate sunteți”, spune Andreea Bălan.

„To be or not to be. Strălucirea cu care cântați nu are cum să fie privită decât cu admirație. Bărbatul din mine a fost fericit”, spune Cristi Iacob.

„V-am simțit bucuria și prospețimea interioară, aveți așa o energie, o poftă, o bucurie pe care o împărtășiți cu no. Voi faceți din acest platou un paradis”, spune Ozana Barabancea.

Tot ce trebuie să știi despre Te cunosc de undeva! sezonul 18, difuzat pe Antena 1 și AntenaPLAY

Provocări majore, transformări majore şi surprize majore sunt doar câteva dintre ingredientele #tcdu18, difuzat pe Antena 1 și exclusiv online pe AntenaPLAY, un sezon cât o petrecere imensă, care adună laolaltă toată muzica lumii, pe cea mai mare scenă.

8 cupluri de vedete, concurenţi unul şi unul, #NăscuţiPentruSpectacol, talentaţi şi dornici de distracţie vor intra în jocul transformărilor la Antena 1, în fiecare sâmbătă seară, de la ora 20:00.

La ceas aniversar, transforming show-ul vine și cu o serie de mofidicări, mai palpitante, atât pentru concureți cât și pentru telespectatori. În acest sezon, a fost introdus un bonus 100 de puncte,care poate aduce schimbări de clasament spectaculoase. Potrivit regulamentului, acesta poate fi acordat o singură dată pe sezon, de către fiecare membru al juriului.

O altă nouă regulă arată că la momentul extragerii următoarei melodii, un cuplu va putea primi doar un semn de întrebare pe led-urile din platou şi un sunet distorsionat, iar concurenții vor afla în cine trebuie să se transforme abia la prima repetiție.

Zarug, unul dintre cei mai îndrăgiți concurenți ai sezonului 17 al show-ului revine și el, de data aceasta, în calitate de host Te cunosc de undeva! After Party. Imediat după difuzarea fiecărei gale, Zarug îi invită pe telespectatori în culisele emisiunii, la Te cunosc de undeva! After Party, o serie de episoade exclusiv online, ce pot fi urmărite pe AntenaPLAY.