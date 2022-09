Te cunosc de undeva! 10 septembrie 2022. WRS și Emilian au câștigat prima gală din sezonul 18

Prima gală Te cunosc de undeva! a fost una explozivă. Cuplurile și-au dat silința pentru a impresiona încă de la cea dintâi ediție a show-ului transformărilor și au reușit.

Misiunea juraților a fost astfel mai complicată și diferența a fost făcută de punctele acordate de fiecare echipă în parte.

WRS și Emilian au câștigat prima gală din sezonul 18 Te cunosc de undeva! Cum a arătat transformarea în Fredy Mercury

WRS și Emilian au dat totul încă de la repetițiile Te cunosc de undeva! sezon 18 și au reușit să impresioneze. ”Sunt buni rău”, s-a tot auzit în timp se antrenau.

Au repetat povestea și când au ajuns în fața juraților. Vizibil uimiți de calitățile celor doi concurenți, jurații s-au ridicat din picioare și au cântat alături de WRS și Emilian. Nici colegii de competiție nu au putut sta jos în timpul interpretării.

La final, când s-au acordat punctele, cei doi au obținut 72. Majoritatea cuplurilor au oferit 5 puncte pentru deghizarea lor în Fredy Mercury.

”Mulțumim. Mulțumim și juriului și eu nu mai am cuvinte.”, a afirmat Emilian.

Wrs a spus: ”Andreea, am dat cinci puncte la Andre și pentru prestația lor, însă acum 20 de ani eram la Eforie Nord, la Teatrul de vară și am venit la voi la concert și m-ați luat pe scenă. Aveam opt anișori. Am dansat cu voi și tu mi-ai spus: ”Câți ani ani? 8. Îmi imaginez ce o să faci la 18”. Iar la 18 începusem să dansez, așa că mulțumesc tare mult. O vorbă de genul poate schimba viața cuiva. Mulțumesc tare mult”.

Cum arată clasamentul primei gale a sezonului 18 Te cunosc de undeva! din 10 septembrie 2022

LOCUL 1: WRS și Emilian

Locul 2: Sore și Emma de la ZU

Locul 3: Jo și Liviu

Locul 4: Rona și Johnny

Locul 5: Connect-R și Shift

Locul 6: Feli și Nicolai

Locul 7: Emi și Cuza

Locul 8: Eliza și Cosmin Natanticu.

Despre sezonul 18 Te cunosc de undeva!

8 cupluri de vedete, concurenţi unul şi unul, #NăscuţiPentruSpectacol, talentaţi şi dornici de distracţie vor intra în jocul transformărilor la Antena 1, în fiecare sâmbătă seara, de la 20:00, la Antena 1.

Connect-R & Shift, Feli & Nicolai Tand, Jo & Liviu Teodorescu, Eliza & Cosmin Natanticu, Emilian & WRS, Rona Hartner & Johny Romano, Sore & Emma de la ZU şi Emi & Cuza vor performa pe scena Te cunosc de undeva! în cel de-al 18-lea sezon al show-ului jurizat de către Ozana Barabancea, Andreea Bălan, Cristi Iacob și Aurelian Temișan.

În sezonul 18 Te cunosc de undeva! există o modificare de regulament. O nouă regulă arată că la momentul extragerii următoarei melodii, un cuplu va putea primi doar un semn de întrebare pe led-urile din platou şi un sunet distorsionat.

Astfel, în fiecare dintre gale va exista posibilitatea ca un cuplu de concurenţi să nu afle piesa pe care trebuie să o pregătească pentru ediţia următoare, până la primele antrenamente.

De asemenea, fiecare jurat va putea acorda, o singură dată pe sezon, un bonus de 100 de puncte unui cuplu, bonus care poate produce schimbări drastice în clasament.