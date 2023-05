Te cunosc de undeva! 20 mai 2023. Codruța Filip și Valentin Sanfira au lăsat juriul „poker face” cu transformarea în Lady Gaga

În timp ce Codruța Filip a fost foarte încântă de personajul pe care l-au avut de interpertat astăzi, soțul ei a rămas cuvinte. „Veștile rele” au continuat și la repetiții când a aflat coregrafia complicată pe care cei doi au avut-o pentru piesa „Poker Face” a celebrei Lady Gaga.

Codruța Filip și Valentin Sanfira s-au transformat în Lady Gaga la Te cunosc de undeva! sezonul 19. Ce au purtat pentru moment

Lady Gaga a fost, din nou, adusă în platoul Te cunosc de undeva!, de data aceasta în interpretarea Codruței Filip și a lui Valentin Sanfira. Deși au fost speriați de acest personaj, cei doi au lăsat juriul „poker face” cu punerea în scenă a hit-ului.

Codruța a bifat o nouă apariție inendiară, în timp ce Valentin a resimţit din plin chinurile travestiului. Unghii false lungi, perucă, mască, costum de latex şi tocuri foarte înalte, toate acestea au contribuit din plin la chinurile prin care a trecut cântărețul de muzică populară în ziua transformării.

Însă, la final, eforturile lor au fost recunoscute, jurații declarându-se de-a dreptul încântați de prestația lor.

Jurizare Codruța Filip și Valentin Sanfira la Te cunosc de undeva! 20 mai 2023

„Bravo, bă băieți! Așa da!”, a exclamat Ozana Barabancea, în timp ce se ridica aplaudându-. „Mi-aţi plăcut amândoi! Din prima secundă aţi avut atitudine, v-aţi asumat şi nu v-a fost frică! Am uitat să mai respir privindu-vă!”, le-a mai mărturisit jurata.

„Nu am ştiut ce am cântat! Am nişte dureri îngrozitoare de la încălţările astea! Cum puteţi purta aşa ceva, dragile mele? Sunteţi nişte eroine! Simt o durere până în creier!”, a dezvăluit Valentin imediat după prestaţia sa pe scenă

„Toți de la canapea vrem să te felicităm pentru cum arată soția ta”, a spus WRS. „Și nu bărbații, noi femeile, am spus că este formidabilă”, a precizat și Anca Țurcașiu.

Tot ce trebuie să știi despre Te cunosc de undeva! sezonul 19, difuzat pe Antena 1 și AntenaPLAY

Ajuns deja la al 19-lea sezon, transforming show-ul Te cunosc de undeva!, vine cu o abordare cu totul şi cu totul nouă și cu o mulțime de surprize. Opt cupluri de artişti în mare formă au spus <DA> magistralului show al transformărilor și promit un spectacol în mare formă.

Astfel, CRBL şi Radu Ţibulcă, Nicole Cherry şi Juno, Anca Ţurcaşiu şi Jean Gavril, Damian Drăghici şi Cristina Stroe, ADDA şi Radu Bucălae, Amna şi Misha, Codruţa Filip şi Valentin Sanfira şi Wrs şi Emilian sunt cei pe care ruleta personajelor îi va trece prin tot felul de emoţii de-a lungul întregului sezon, în fiecare sâmbătă de la ora 20.00 pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Pepe și Alina Pușcaș revin în rolul de prezentatori, iar Ozana Barabancea, Andreea Bălan, Cristi Iacob şi Aurelian Temişan își ocupă locurile la masa juriului. De asemenea, Mihai Petre revine la Te cunosc de undeva!, în calitate de jurat permanent în cel de-al 19-lea sezon.

O nouă surpriză apare și în sistemul de acordare a premiilor. Începând din acest sezon, publicul de acasă îşi va putea vota săptămânal echipa favorită în aplicaţia Antena 1 sau pe vot.a1.ro. Echipa care acumulează cele mai multe voturi de-a lungul întregului sezon va primi Premiul de Popularitate, în Marea Finală.

Odată cu premiera celui de-al 19-lea sezon Te cunosc de undeva! revine şi un nou sezon al seriei de episoade exclusiv online Te cunosc de undeva! After Party. În fiecare sâmbătă, după difuzarea galei pe tv, Zarug îi va invita pe telespectatori în backstage-ul show-ului, pe AntenaPLAY.