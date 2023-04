Te cunosc de undeva! 29 aprilie 2023. WRS și Emilian, moment plin de energie marca Wham!. Cum a arătat transformarea lor

Publicat: Sambata, 29 Aprilie 2023, 22:20 Actualizat Sambata, 29 Aprilie 2023, 22:24 Autor: Alexandra Tudose Publicat: Sambata, 29 Aprilie 2023, 22:20 Actualizat Sambata, 29 Aprilie 2023, 22:24

WRS și Emilian au încheiat în forță cea de-a cincea gală Te cunosc de undeva! cu trasformarea lor extrem de reușită în Wham!. Toți cei din platou au cântat și au dansat alături de ei pe „Wake Me Up Before You Go-Go”