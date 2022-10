Te cunosc de undeva! 29 octombrie 2022. Connect-R și Shift, show total marca Bob Marley. Cum au cântat „Could You Be Loved”

Cum era de așteptat, Connect-R și Shift s-au bucurat extrem de tare că au aflat că pentru cea de-a opta gală Te cunosc de undeva! trebuie să intre în pielea lui Bob Marley. Personajul legendarului cântăreț de reggae li s-a potrivit mănusă, iar concurenții au făcut spectacol.

Connect-R și Shift au făcut show total în cea de-a opta gală Te cunosc de undeva!. Concurenții s-au simțit, iubiți de ruletă și au dezvăuit că este o binecuvântare să se transforme în Bob Marley.

Momentul de la Te cunosc de undeva! al lui Connect-R și Shift a uimit pe toată lumea și a devenit adevărat tribut adus legendarului cântăreț de reggae. Vocile lor s-au potrivit că o mânușă pe cea a personajului și i-au atins atât pe jurați, cât și pe colegii de la canapea.

De asemenea, cei doi au mai avut un as în mânecă. Connect-R și-a adus întreaga trupa pe scenă și încă de la primele acorduri, înteg momentul a părut un concert demn de marile scene. Celebra piesă „Could You Be Loved” a umplu platoul de bună voie și a pus zâmbete pe chipurile tuturor celor prezenți.

„Se vede, încă o dată, că un artist, oricât ar fi el de profesionist și de sigur de ce face pe scenă, în momentul în care iese din actul artistic, se emoționează ca cum i-ai cere ceva ce ar putea să îți dea dar nu știe de unde, în momentul ăla”, a spus Aurelian Temișan, imediat după momentul lor.

„Așa suntem noi artiștii – suntem făuriți din materialul din care sunt făcute visele”, a completat și Cristi Iacob.

„Ați fost precum peștele în apă și totuși sunteți atât de timizi când ieșiți din rol. Felicitări amândurora! Mi-a plăcut ce am auzit și mă gândesc oare ați putea face mai mult decât ați făcut în seara asta?”, a spus și Ozana Barabancea.

