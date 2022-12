Te cunosc de undeva Sezonul 18, 10 decembrie 2022. Rona Hartner și Johny Romano s-au transformat în Cindy Lauper - Girls just want to have fun

În episodul 14, din data de 10 decembrie 2022, a emisiunii Te cunosc de undeva - Sezonul 18, Rona Hartner și Johny Romano s-au transformat în Cindy Lauper și au interpretat piesa ”Girls just want to have fun”

Sambata, 10.12.2022, 14:40