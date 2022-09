Te cunosc de undeva Sezonul 18, 24 septembrie 2022. Eliza și Cosmin Natanticu - jurizare

Ediția 3, din data de 24 septembrie 2022, a emisiunii Te cunosc de undeva, Sezonul 18. Eliza și Cosmin Natanticu s-au transformat în Amanda Lear și au interpretat piesa "Can't take my eyes off you". Iată impresiile juraților: "Ca voce ați fost unul la altul. Cosmin ai fost mai bun la voce. Băieții de la Beyonce rămân cu 11 puncte"

Vineri, 23.09.2022, 15:11