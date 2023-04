Te cunosc de undeva Sezonul 19, 1 aprilie 2023. Anca Ţurcaşiu şi Jean Gavril - jurizare

În episodul 1, din data de 1 aprilie 2023, a emisiunii Te cunosc de undeva - Sezonul 19, Anca Ţurcaşiu şi Jean Gavril s-au transformat în Sarah Brightman & Antonio Banderas - "The Phantom of The Opera". Cum au reacționat jurații.

Vineri, 31.03.2023, 12:23