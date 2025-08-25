Cine e și cum arată iubita lui Micutzu, juratul The Ticket. Cei doi formează un cupu de mai bine de 4 ani

Micutzu este unul dintre cei mai cunoscuți și de succes comedianți din România, având o carieră impresionantă în domeniu.

Micutzu are o relație minunată cu o artistă de mai mulți ani, dar a preferat mereu să păstreze discreția. | Antena 1

Cu numeroase show-uri la activ, multe dintre ele cu sute de mii de vizualizări pe YouTube, Micutzu este unul dintre primii comedianți care s-a remarcat în lumea stand-up-ului românesc. Din 2019, Cosmin Nedelcu a debutat și ca actor, jucând în filmul 5GANG, apoi în Team Building și Klaus și Barroso.

Cine e și cum arată iubita lui Micutzu

Pe lângă succesul pe care îl are pe plan profesional, acesta se bucură și de o relație frumoasă în plan personal, formând un cuplu cu o artistă cunoscută.

Citește și: Mihai Bendeac, Delia, Anca Dinicu, Micutzu și Maurice Munteanu formează juriul „The Ticket” - show-ul care oferă bani pe loc

Articolul continuă după reclamă

El și Dumitrița Răzlog sunt împreună de mai bine de 4 ani, dar au preferat mereu să fie un cuplu discret, care și-au ținut relația departe de ochii curioșilor și ai presei.

Dumitrița Răzlog este de profesie inginer, dar pasiunea ei pentru artă a ajutat-o să devină o artistă pasionată. Tânăra din Chișinău e pasionată de pictură și fotografie și a avut de-a lungul anilor mai multe expoziții care au impresionat publicul iubitor de frumos.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Chiar dacă formează un cuplu de foarte mulți ani, cei doi nu și-au expus relația pe rețelele de socializare și preferă să nu posteze fotografii împreună, bucurându-se de relația lor în viața privată.

Citește și: Jurații „The Ticket”, primele declarații după marele anunț. Ce detalii din culisele noului show au dezvăluit

Premiera The Ticket, pe 6 septembrie la Antena 1

Micutzu va sta la masa juriului The Ticket începând din 6 septembrie, curios să vadă cu ce îi vor impresiona concurenții.

Noul show de talente de la Antena 1 este unul atipic, care nu caută doar talent brut, ci spectacolul total: acel moment scenic care stârnește emoție, energie și aplauze sincere. Aici, nu doar ce știi să faci contează, ci și cum alegi să te exprimi. Iar jurații – fiecare cu experiență, gust și autoritate în zona de entertainment – sunt pregătiți să valideze performanțele memorabile.

„Sunt pregătit de luptă. Nu cred, sper să fie foarte buni. Sper să se dea o grămadă de bani pe oamenii de pe scenă”, a spus și Micutzu.

Comediantul este încântat să facă parte din echipa juriului alături de Mihai Bendeac, Delia, Anca Dinicu și Maurice Munteanu.

”O să fie un show remarcabil. Toate edițiile trebuie să fie văzute pentru că există șansa ca un concurent să plece cu banii de fiecare dată. Noi o să ne simțim bine, o să ne distrăm. Juriul este unul capabil, iar oamenii care fac parte din acest proiect vin din zona de divertisment. Prin urmare, totul o să fie amuzant! În juriu m-au poziționat în mijloc, dar eu încerc, până la final, să ajung la margine”, a mai adăugat celebrul comediant.

Citește și: Cine e Micutzu, juratul show-ului The Ticket. Cum și când a devenit celebru