Îți mai amintești de jumătatea mai rebelă a trupei Andre? Andreea Antonescu s-a transformat total și a lansat o piesă nouă, ”Când vine noaptea”

Andreea Antonescu a cântat la Xtra Night Show melodia ”Când vine noaptea”, o melodie ritmată care va cuceri, cu siguranță, topurile muzicale. Jumătatea mai rebelă a trupei Andre de odinioară s-a transformat într-o femeie extrem de elegantă, sexy și frumoasă.

Andreea Antonescu BĂTUTĂ fără milă! Momente DRAMATICE prin care a trecut vedeta!

Artista a venit îmbrăcată în emisiune într-o rochiță albă, scurtă, cu un decolteu amețitor. Nu e de mirare că are alură de adolescentă, deși este deja mămică de câțiva ani buni.

Andreea Antonescu a devenit mamă în 2011, iar fetiţa ei Sienna va împlini în curând șapte ani. Naşa de botez este nimeni alta decât Andreea Bălan, care nu mai poate de dragul micuţei, mai ales că alături de Sienna a învățat să interacționeze mult mai bine cu copiii.

➡️ Vezi The Four - Cei 4 online pe AntenaPlay > https://goo.gl/FrixL6. Şi dacă nu eşti in faţa televizorului, poţi urmări LIVE emisiunile Antena 1 de pe smartphone, tabletă sau computer. Experimentează şi tu!