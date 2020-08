Adevăratele legende! Animațiile care au răscolit sufletele adulților și copiilor, clasate în top 3! Tu pe care le-ai văzut?

Scena în care Bambi îşi pierde mama a înduioşat milioane de oameni. La 78 de ani de la lansare, animaţia a fost votată cel mai trist film Disney. La mică diferenţă în clasament se află lungmetrajul "Deasupra Tuturor". Iar povestea lui Simba a adus animaţia Regele Leu pe locul trei, cu 34% din voturi, notează Observatornews.

Celebra melodie "Bare Necessities" cântată de îndrăgitul urs Baloo din Cartea Junglei a cucerit fanii Disney.

Aproape jumatate din cei care au participat la sondaj cred că piesa poate ridica moralul oricui, oricând.

La doar câteva zeci de voturi distanţă de titlul pentru cel mai vesel cântec au fost "You've Got a Friend In Me" din "Toy Story" sau "Hakuna Matata" din "Regele Leu.