Cele mai vizionate filme din 2020 pe platformele de video la cerere. Ce peliculă e pe primul loc

16. Da 5 Bloods (premiera 12 iunie 2020)

15. Madea’s Farewell Play (premiera 27 august 2020)

14. Black is King (premiera 13 iulie 2020)

13. Enola Holmes (premiera 23 septembrie 200)

12. Project Power (premiera 14 august 2020)

11. Rebecca (premiera 21 octombrie 2020)

10. The Lovebirds (premiera 22 mai 2020)

9. Roald Dahl’s The Witches (premiera 22 octombrie 2020)

8. The Trial of the Chicago 7 (premiera 16 octombrie 2020)

7. The Old Guard (premiera 10 iulie 2020)

6. Mulan (premiera 4 septembrie 2020)

5. Phineas & Ferb the Movie: Candace Against the Universe (premiera 28 august 20202)

4. Extraction (premiera 24 aprilie 2020)

3. My Spy (premiera 26 iunie 2020)

2. Borat 2: Subsequent Moviefilm (premiera 23 octombrie 2020)

1.Hamilton (premiera 3 iulie 2020)