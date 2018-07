Până aici! O actriță cunoscută din „Game of Thrones” S-A SĂTURAT de actorie! Ce face acum este complet diferit

Actriţa Natalie Dormer, cunoscută pentru interpretarea personajului Margaery Tyrell în serialul „Urzeala tronurilor/ Game of Thrones”, debutează ca scenaristă cu thrillerul „In Darkness”, un film la care a început să lucreze în urmă cu un deceniu, fiind dezamăgită de absenţa rolurilor feminine complexe din industria cinematografică. ​

Natalie Dormer, în vârstă de 36 de ani, cunoscută şi pentru serialul de televiziune „The Tudors'' şi seria „The Hunger Games'', nu renunță, totuși, la actorie. Ea interpretează rolul principal în acest film - cel al unei pianiste nevăzătoare, Sofia, care pătrunde în lumea întunecată a infracţionalităţii londoneze după o ce o crimă are loc în apartamentul de deasupra locuinţei sale.



Dormer a început să lucreze la scenariu în 2009, dar, potrivit actriței, între timp lucrurile s-au schimbat în industria cinematografică, odată cu lansarea unor pelicule cu personaje feminine precum „Black Swan'' şi „The Girl with the Dragon Tattoo''.



„Înainte de această revoluţie, ne-am dorit personaje feminine complete şi complexe drept protagoniste. Cred că putem vedea acest val, deşi evoluează mai încet decât ne-am fi dorit, dar totuşi se întâmplă'', a spus actriţa într-un interviu.



„În spatele camerei este o poziţie mult mai relevantă... dacă mi-a luat şapte ani să-mi realizez filmul independent este pentru că... scenaristele, regizoarele şi directoarele de imagine încearcă să-şi finalizeze proiectele. Acest lucru durează foarte mult'', a mai spus actriţa.



Dintre scenariştii, regizorii, producătorii, editorii şi directorii de imagine care au lucrat la cele 250 de filme cu cele mai mari încasări produse anul trecut în Statele Unite, doar un procent de 18% este reprezentat de femei, situaţie nu cu mult diferită de cea din 1998, potrivit Centre for the Study of Women in Television and Film.



Natalie Dormer a conceput scenariul împreună cu logodnicul ei, Anthony Byrne, care este şi regizorul filmului. Cei doi se regăsesc pe genericul peliculei şi în postura de producători.



Întrebată despre cum se simte pentru prima dată în spatele camerei de filmat, actriţa a declarat pentru Reuters: „Este o experienţă complet diferită de aceea de a fi slujbaş. Sunt preocupată şi mă implic astfel încât fiecare să-şi facă treaba, ceea ce este un lucru total diferit de experienţa de actor. Să fiu cinstită, îmi place spiritul de echipă din această activitate şi îmi aduce mari satisfacţii''.