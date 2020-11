Cine este Linda Purl, noua iubita a lui Patrick Duffy. Bobby din serialul "Dallas" s-a indragostit la 71 de ani

Linda Purl a jucat mai multe roluri în seriale de televiziune, începând cu Furtuna secretă - o dramă (1973–1974).

De asemenea, a jucat alături de Shaun Cassidy în filmul TV din 1979 Like Normal People. Tot în 1979, ea a jucat în „Women at West Point.” În Happy Days a jucat două roluri diferite: iubita ocazională a lui Richie, Gloria, în sezonul doi al emisiunii (1974) și prietena constantă a lui Fonzie, Ashley, opt sezoane mai târziu (1982– 1983). De asemenea, a jucat rolul agentului secret Kate Del'Amico în seria de scurtă durată Under Cover și a jucat rolul lui Brett Robin în seria 1994-1995 Robin's Hoods.