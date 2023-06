Sergiu Cioiu, Special Guest Star în comedia romantică Lasă-mă, îmi place! Camera 609, de la Antena 1

Actor, cântăreţ şi compozitor român, Sergiu Cioiu se alătură comediei romantice Lasă-mă, îmi place! Camera 609, ce va avea premiera în această toamnă, la Antena 1 ca invitat special al proiectului. Acesta va juca bunicul protagonistului, Iosif Pop, un arhitect de succes, cu un rol definitoriu în vieţile celor doi verişori burlaci ai familiei, Victor (Matei Negrescu) şi Vlady (Răzvan Krem Alexe).

Absolvent al Facultăţii de Teatru din Bucuresti (promoţia 1964), Sergiu Cioiu s-a lansat în muzica românească în acelaşi an, unde a îmbinat multiple stiluri muzicale (jazz, swing, folk şi chanson), într-o manieră personală unică, adăugând adesea elemente de muzică populară veche și/sau lăutărească.

Sergiu Cioiu, Special Guest Star în comedia romantică Lasă-mă, îmi place! Camera 609

A avut o colaborare deosebită cu Alexandru Mandy, care i-a încredintat 14 piese, dar şi cu alţi mari compozitori români. În perioada 1966-1982, atunci când a luat decizia de a se stabili în Canada, Sergiu Cioiu a lansat mari succese ale muzicii uşoare/pop româneşti precum Cântecul vântului (1966), Glasul tău (1966), Pentru cine? (1967), Poarta sărutului (1969), Masa tăcerii (1969), Primul loc de pe pământ (1971), Cine a găsit tinereţea mea? (1973).

Încă de la începutul anilor ’70, Sergiu Cioiu a realizat o serie de spectacole one-man-show care s-au bucurat de un mare succes (Nocturn IV , la Teatrul Țăndărică, La o adică, la Sala Dalles și Pe cine numim… EU, la Teatrul Foarte Mic). În 2016 si 2017, Sergiu Cioiu a revenit, cu o serie de recitaluri one-man-show în sălile de spectacol din București. Începând din această toamnă, artistul va putea fi urmărit pe micile ecrane, la Antena 1.

În prima comedie romantică românească, Lasă-mă, îmi place! Camera 609, adaptare după producţia turcească Room 309, telespectatorii îl vor putea urmări pe Sergiu Cioiu în rolul lui Iosif Pop, un om muncitor şi puternic, arhitect de succes, cu principii morale sănătoase şi cu un râvnit portofoliu imobiliar, care înainte să moară lasă un testament care va schimba complet viaţa celor doi nepoţi ai săi, Victor şi Vlady.

„Salut cu respect și cordialitate producătorii și realizatorii Lasă-mă, îmi place! Camera 609, o comedie romantică în care am avut plăcuta surpriză de a fi distribuit într-unul din rolurile care declanșază acțiunea, omul bogat, pe nume Iosif Pop, patron, care lasă un testament ce va încurca așteptările unora dintre membrii importanți ai familiei. Am apreciat atât atmosfera din decorul în care am filmat, cît și ritmul în care s-au desfășurat secvențele filmate, cu o echipă, tânără, foare organizată si eficace! Cu această distribuție remarcabilă, pe un excelent scenariu, cu o regie de valoare, sunt convins că se va da naștere unui serial de mare succes, la Antena 1!”, a mărturisit Sergiu Cioiu.

Despre comedia romantică Lasă-mă, îmi place! Camera 609, de la Antena 1

Scenariul ce poartă semnăturile Biancăi Mina, lui Bogdan Cotleţ, Radu Grigore şi Ruxandrei Ion are în prim plan o poveste de dragoste care nu se încadrează în clișee. Protagoniștii acestui serial nu se îndrăgostesc la prima vedere, ci se întâlnesc dintr-o greșeală, iar din momentul acela se dă startul unei situații de tip domino, în care stângăciile, du-te vino-ul, situațiile comice, dar și cele romantice și emoționante continuă fără oprire. Tot în prim plan se află și o moștenire foarte mare, care nu se dobândește prin succesiune, ci printr-o condiție specială impusă prin testament, ceea ce stârnește o competiție tragi-comică în rândul candidaților.

Nume consacrate din teatru, film și televiziune, actori care nu au mai apărut demul pe micile ecrane, dar și nume noi, vor face deliciul telespectatorilor în comedia romantică Lasă-mă, îmi place! Camera 609. Emilia Popescu, Magda Catone, Mihai Călin, Claudiu Bleonţ, Virginia Rogin, Sergiu Cioiu, Anda Sârbei, Matei Negrescu, Anca Androne, Doina Teodoru, Loredana Groza, Nuami Dinescu, Marius Rizea, Ştefana Darzeu, Maria Ţăpuşă, Răzvan Krem Alexe, Emanuel Cîrstea, Alexandra Ciobanu, Julia Marcan, Lucian Ionescu, Iulia Barbu, Cristian Neacşu, Alexandra Ciobanu şi Graţiela Voicu vor putea fi urmăriţi în această toamnă la Antena 1.