Surpriză uriașă pentru fani, în noul Star Trek. Apar primele personaje transgender şi non-binare: "Vrem să oferim vizibilitate comunităților"

Star Trek a introdus recent și primul cuplu format din persoane de acelaşi sex

În serial a fost introdus recent şi primul cuplu format din persoane de acelaşi sex din istoria serialului de televiziune - comandatul Paul Stamets (jucat de Anthony Rapp) şi dr. Hugh Culber (Wilson Cruz).

Echipa de producţia a lucrat acum, pentru conturarea personajelor Gray şi Adira, cu organizaţia GLAAD.

Ian Alexander a apărut ca personaj trans şi în „The OA”, serial al Netflix. El a fost primul actor asiatico-american din televiziune care a recunoscut orientarea trans. Recent, a interpretat un astfel de rol în jocul video „The Last of Us Part II”.

Del Barrio a fost selectată pentru distribuţia „Discovery” când încă era studentă la London Academy of Music and Dramatic Art. Acesta reprezintă debutul în televiziune.