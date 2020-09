Cine este și cum arată cântăreața din spatele melodiei-fenomen „Jerusalema”. „Am primit un mesaj de la Dumnezeu. Mi s-a făcut pielea de găină” – Foto

Nomcebo Zikode: Dumnezeu mi-a trimis un mesaj despre melodia „Jerusalema”

Cântăreața a povestit că a fost abordată anul trecut de Master KG ca să lucreze pentru „Jerusalema” și că au lucrat împreună la această melodie la ore târzii, înainte de miezul nopții.

„Îmi amintesc că o ascultam în dimineața următoare, pe drum, către sala de sport, și mi se făcea pielea de găină. Am fost copleșită de emoții pe care nu le pot explica. Am știut atunci că Dumnezeu îmi transmitea ceva despre acest cântec. Însă, nimic nu m-ar fi pregătit pentru un asemena impact”, a spus ea.

După succesul pe care l-a avut cu „Jerusalema”, cântăreața și-a anunțat și lansarea primului ei single, „Xola Moya Wam’ ”, pentru data de 14 august. Despre această melodie, tânăra a spus că ar putea reprezenta un mesaj de la Dumnezeu, de a îndemna oamenii să facă bine, în vremuri grele, cum este cea a pandemiei de coronavirus.

„Când am compus acest cântec m-am uitat la viața mea și am realizat ce greșeli am făcut și am cerut iertare, pentru că, la finalul zilei, vreau să fac ce e bine și să fiu un om mai bun”, a spus ea.