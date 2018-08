E clar, 2018 este anul FELI! Artista a lansat super piesa “Cântă” alături de Guess Who şi se anunţă HIT

Feli lansează o nouă melodie, “Cântă”, un featuring cu Guess Who. Piesa vorbeşte despre încredere, susţinere şi motivaţie.

"Eu la un moment dat în viață am fost nevoită să îmi fiu propriul psiholog. Într-o lume în care mulți ne transformăm în roboți, nu ne mai dăm voie să simțim, vedem de multe ori partea goală a paharului, muzică mereu m-a pus pe picioare. Mi-am urmat inima și visul cu răbdare. Muzica, așa cum am spus- o în repetate rânduri, VINDECĂ! Și pe mine și pe tine și întreg globul pământesc. Îi mulţumesc lui Guess pentru prietenie, autenticitate și pentru mesajul lui care a completat perfect Cantă'. De la prima ascultare a instrumentalului am știut că TREBUIE să fie Guess Who cel cu care voi împărți piesa", spune Feli.

Videoclipul este regizat de Ionuţ Trandafir. “Cuplul din poveste ilustrează îndrăzneala şi îndemnul de a-ţi crea propriul film. Mă bucur că am pus în imagini imnul eliberării, aşa cum îmi place mie să denumesc piesa asta”, spune regizorul.