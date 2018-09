Kirk Hammett, chitaristul trupei Metallica, anunț INCREDIBIL! Ce album solo ar lansa

Kirk Hammett, chitaristul trupei Metallica, a spus că ar lansa cândva un proiect solo, deoarece are deja un „teanc” de melodii care devine din ce în ce mai mare. Artistul a dat câteva detalii despre albumul cu care și-ar putea surprinde fanii.

„Într-una dintre aceste zile, când voi simți că este momentul potrivit… (va lansa albumul solo, n.r.). Încă simt că am multe de oferit trupei Metallica. Când voi avea senzația că am oferit suficient încât să mă concentrez și pe altceva, poate că mă voi gândi să lucrez la acele proiecte”, a spus Kirk Hammett, pentru Metal Hammer.

„Nu va semăna deloc cu un album metal”, a spus mai chitaristul trupei Metallica despre proiectul său solo.

Kirk Hammett a spus că va fi un album „atât de straniu și variat în privința stilurilor, dar totuși legat”.

„Nu aș fi surprins să aflu că toți membrii Metallica lucrează la ceva solo, independent ori chiar anonym. Cred că ar fi sănătos – când te întorci în trupă, te întorci cu mai mult entuziasm”, a mai spus chitaristul.

Hammett a dezvăluit și ce înseamnă pentru el să cânte la chitară.

„Trăiesc ca să cant la chitară – tare și agresiv. Este o adevărată terapie pentru mine – îmi umple un go limens din suflet. Așa a fost încă din prima zi. Încă nu simt că aș fi atins apogeul în această privință. Am înaintea mea un drum muzical lung pe care aștept să îl descopăr”, a mărturisit el.

Metallica va reveni în România anul viitor. Trupa va susține un concert pe 14 august 2019, la Arena Naţională. Biletele vor fi puse în vânzare încă de vinerea aceasta, de la ora 10.00, pe metallica.emagic.ro, eventim.ro şi iabilet.ro. Membrii fanclubului Metallica au putut achiziţiona bilete încă de marţi, 25 septembrie.