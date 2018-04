Performanţă incredibilă! Piesa scrisă după despărţirea de Selena Gomez face furori pe internet. Ascultă şi tu "Call Out My Name" de la The Weeknd!

The Weeknd sfidează YouTube-ul cu noua piesă și a ajuns pe locul al treilea în trending cu ”Call Out My Name”.

S-a vehiculat mult că piesa ”Call Out My Name” are un mesaj despre relația cu Selena Gomez, iar oamenii au început s-o share-uiască masiv.

Videoclipul este regizat de Grant Singer, alături de care The Weeknd a mai colaborat și pentru "Starboy" și "The Hills". Vizualul îl prezintă pe artist, la început, plimbându-se pe străzi în lumina amurgului. Ajunge, apoi, într-o "lume" alb-negru, dansând pe o scenă, înainte de a păși într-un peisaj ce îți taie respirația.