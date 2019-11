Scandalul momentului! Ana Maria Predă îl acuză pe Nicușor Iordan de pornografie și abuz sexual!

Ana Maria Preda este fiica nepoatei lui Aurelian Preda. Despre tatal ei natural nu se cunosc detalii. Insa, inca de cand s-a nascut, Aurelian si-a dorit s-o creasca asemeni propriului copil. Mama Anei Maria s-a mutat in Italia, acolo unde a inceput o noua viata. De Ana n-a uitat niciodata, se vedeau adesea si o sustinea si financiar. Pe cand Ana avea cativa anisori, Aurelian l-a primit sub acelasi acoperis si pe Nicusor Iordan.

Aurelian Preda și fiica sa, Ana Maria

Si asa au trait, in trei, vreme de 15 ani. Pana in momentul in care boala l-a rapus pe Aurelian Preda pe un pat de spital din Viena. La o luna dupa moartea artistului, Nicusor Iordan si Ana Maria il plangeau pe cel care le-a fost ca un tata si ca un frate, prin emisiuni TV, informează cei de la bzi.ro.