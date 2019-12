A vrut să facă amor cu propria lui mamă și a fost violent! Top cinci lucruri scandaloase și neștiute despre John Lennon

John Lennon a declarat, într-un interviu pe care l-a dat în anul 1980, că în anii tinereții sale a fost violent în relațiile sale amoroase.

„Obișnuiam să fiu crud cu femeia mea. O băteam și o țineam departe de lucrurile pe care ea le iubea. Așa am fost. Am fost crud cu femeia mea – cu orice femeie. Am fost violent. Nu mă puteam exprima, așa că loveam femei.

De aceea vorbesc mereu despre pace. Cei mai violenți oameni vor iubire și pace. Totul e opus. Dar eu cred sincer în iubire și pace”, a spus John Lennon.