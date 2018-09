BOMBĂ în lumea muzicală! Trupa Westlife se reunește, la șase ani de la destrămare. Colaborarea INCREDIBILĂ cu care va reveni

Trupa Westlife se va reuni fără Brian McFadden, la șase ani după ce s-a destrămat. Single-ul cu care grupul va reveni în lumea muzicală va fi unul scris de artistul Ed Sheeran.

Potrivit Irish Sun, trupa se va reuni având un contract cu casa de discuri Universal Music Group.

„Este semnat și sigilat și se va întâmpla, în sfârșit. Brian McFadden nu este inclus”, a declarat o sursă pentru publicația menționată.

„Ceilalți băieți s-au aliniat pentru a se întoarce în studio și pentru a înregistra melodii noi”, a mai spus aceeași sursă, menționând că au fost organizate și turnee.

Ed Sheeran ar fi scris single-ul cu care trupa Westlife va reveni în activitate.

„Băieții și-au dorit foarte mult să colaboreze cu Ed Sheeran. Reunirea trupei a durat ceva și a fost făcută în mod discret. Să îl aibă pe Ed Sheeran implicat este un detaliu uriaș. Ei au înregistrat deja melodia și sunt încântați de rezultat. În prezent lucrează la detaliile finale ale promo-ullui și ale unui videoclip. Va fi un hit”, a spus aceeași sursă.

Anul trecut, managerul trupei, Louis Walsh, a dat un indiciu despre reunirea trupei.

„O reunire a trupei Westlife va avea loc, dar nu am habar când”, a spus managerul trupei la acea vreme.

Înființată în anul 1998, Westlife a fost cea mai mare trupă de băieți din Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord. Aceasta s-a destrămat mai târziu, în anul 2012, după un turneu de adio, prin care a celebrat 14 ani de activitate în industria muzicii.

Înainte de a se destrăma, în 2004, grupul pop irlandez a rămas cu patru membri - Nicky Byrne, Kian Egan, Mark Feehily and Shane Filan, după ce a fost părăsit de Brian McFadden.

Trupa a lansat albumele:„Westlife” (1999), „Coast to Coast” (2000), „World of Our Own” (2001), „Turnaround” (2003), „Allow Us to Be Frank” (2004), „Face to Face” (2005), „The Love Album” (2006), „Back Home” (2007), „Where We Are” (2009) și „Gravity” (2010).