Lovitură după lovitură! Mihaela a rămas fără dantură după un diagnostic greşit! Şi-a pierdut tatăl subit, iar mama ei e bolnavă de cancer: "Medicii îmi spuneau că este incredibil că nu am murit"

Mihaela este din Bucureşti şi are 26 de ani! În urma unei greşeli medicale a rămas fără dantură şi a fost la un pas de comă! Pe langă toate acestea s-a adăugat şi decesul tatălui său a făcut şi mai grea lupta ei interioară!

"Am fost diagnosticată cu un astm bronşic, dar fusese greşit, iar tratamentul a dus la un blocaj al glandelor supra-renale. Am stat la pat mult timp, am aflat că sufăr de un sindrom destul de agresiv şi îmi era foarte frică de cancer. Moralul a început să scadă, făceam atacuri de panică din orice, a fost cumplit. Aveam doar 19 ani", povesteşte Mihaela, la "Totul pentru dragoste".

