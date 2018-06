Mărturisirile incredibile ale unei femei care și-a cunoscut dragostea în urma unui anunț matrimonial: ”Singura condiție pe care i-am pus-o a fost să...”

Are 46 de ani, este asistentă medicală și a trecut printr-un divorț. Mihaela a venit la ”Totul pentru dragoste” și a vorbit despre modul incredibil în care și-a cunoscut soțul actual, care i-a adus fericirea.

Se despărțise de puțin timp, dar norocul i-a surâs. Când se aștepta cel mai puțin, ea a cunoscut bărbatul care i-a îndeplinit dorința de a fi mamă.

”Eram într-o seară la seriviciu și lucram de noapte. M-am dus la o colegă care citea o revistă și s-a deschis, pur și simplu, la o pagină unde mi-a atras atenția un număr de telefon care se termina cu 008. Am găsit revista deschisă, o lăsasem pe masa de sufragerie. Mi-a atras atenția din nou numărul de telefon și i-am trimis un mesaj. Mi-a răspuns la fel de sec și am sunat. Aveam 34 de ani, dar nu mă mai gândeam la o relație. Am fost căsătorită zece ani, dar el nu voia un copil. Am pus punct, ne-am despărțit civilizat și asta a fost.”, a povestit Mihaela.

”Am zis că n-am nimic de pierdut și m-am urcat în tren și am plecat la București. I-am spus că dacă nu-mi place, nu o să știe că am venit, iar apoi am văzut un tânăr timid, care încerca să ascundă un trandafir la spate. Mi s-a părut impresionant și i-am sărit în brațe.”, a mărturisit aceasta.



Soțul Mihaelei a povestit de asemenea, că a simțit să o ceară de nevastă foarte repede: ”Deși era foarte repede, am cerut-o de nevastă. La trei zile, în fața unei biserici.”, a povestit soțul Mihaelei.

”Singura condiție pe care i-am pus-o soțului meu a fost să-mi facă un copil.”, a mai povestit aceasta la ”Totul pentru dragoste”

Ce alte mărturisiri au mai făcut aceștia aflați în clipul de mai sus!

