Antrenorul care a condus campioni, gata să dirijeze supraviețuitori. Cine este noul prezentator Survivor.

Din arena campionilor, în mijlocul celui mai dur show de acţiune. Adi Vasile a câştigat titluri naţionale şi trofee europene atât ca jucător, cât şi ca antrenor. A adus Champions League în vitrina fetelor de la CSM şi a condus cea mai iubită naţională a României, echipa de handbal feminin, la mondiale. Din ianuarie, Adi Vasile vine la Antena 1 pentru a prezenta Survivor, cel mai iubit show de acţiune de pe planetă.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 02 Decembrie 2025, 08:05 | Actualizat Marti, 02 Decembrie 2025, 08:12

În sala polivalentă încă se aude, ca un ecou, sunetul marilor victorii. Adi Vasile le-a trăit pe toate. Şi ca jucător şi ca antrenor.

Reporter: Ce înseamnă handbalul pentru tine?
Adi Vasile: Cea mai mare pasiune a vieții mele, mediul în care m-am format, mediul în care am crescut, care mi-a dat, pe lângă familie, cele mai importante valori

43 de ani din care 33 i-a petrecut pe terenul de handbal

În 2008, Adi Vasile a devenit campion cu Steaua. Opt ani mai târziu conducea spre victorie, de pe banca de antrenor, CSM București. Echipă la cârma căreia a reuşit să câştige 7 titluri de campion al României.

"Liga campionilor e competiția supremă, e locul unde jucători antrenori, toți vor să fie acolo, toți vor să câștige trofeul, iar cei care au câștigat trofeul vor încerca să se lupte să-l câștige a două oară", spune Adi Vasile.

Din 2021 a devenit antrenorul principal al echipei de handbal feminin a României, triplă campioană mondială, a doua cea mai iubită naţională din ţară, după cea de fotbal. E perioada în care lui Adi i se mai spunea şi dirijorul Tigroaicelor. Era invidiat de mulţi antrenori dar nu oricine ar fi rezistat, că el, într-un vestiar plin de adrenalină. Cine a trecut prin asta, poate orice.

"Am condus campioni. Acum o să conduc supraviețuitori. Să câştigi o competiţie precum Survivor cred că e nevoie de câteva lucruri foarte importante. Pe de o parte ar fi rezistenţa mentală, psihică la cote înalte pentru a performa şi a trăi în acele condiţii grele de acolo, pe de alte parte ar fi să ai o putere şi rezistenţă fizică, iar nu în ultimul rând cred că trebuie să fii un bun strateg", adaugă Adi Vasile.

Ce fel de arbitru promite că va fi

Adi Vasile e arbitru şi prezentator în cel mai dur show tv de pe planetă – Survivor. Şi promite că va fi un judecător aspru, dar corect.

"Cred că momentele cruciale de Survivor le voi trăi fix ca la meci. Sunt convins că va fi o competiţie foarte acerbă, sunt sigur că acea luptă este într-adevăr de supravieţuire şi atunci voi fi conectat 100% cu concurenţii noştri", spune Adi Vasile.

Pentru Adi Vasile urmează o perioadă intensă şi provocatoare, alături de concurenţii care vor intra în competiţia Survivor. 6 luni de zile în mijlocul Oceanului Atlantic, în condiţii extrem de grele - fără mâncare, fără casă, fără niciun contact cu lumea de dincolo de ape. Şi, în plus, vor fi supuşi unor probe dure de rezistenţă şi forţă. Nu oricine poate să ţină în frâu nişte oameni care vor ajunge, în multe situaţii, la limită. Dar Adi e antrenat pentru asta. El ştie să calmeze şi furtuni, ştie să aprindă şi ambiţii.

"Cred că o să fie un show foarte intens în primul rând. Survivor vine cum multă competiție, multă adrenalină, multe lipsuri. Cred că nu ai acolo nimic din ce ai acasă și ești obișnuit să ai acasă și toate acestea te vor scoate dintr-o zona de confort cu totul și cred că vor demască foarte mult fiecare personaj", spune Adi Vasile.

Fostul dresor al tigroaicelor de la CSM - Adi Vasile – e gata de show-ul care duce concurenţii dincolo de limite – Survivor – competita supravietuirii din mijlocul oceanului, in care Romania are pentru prima dată un mare campion pe post de prezentator.

