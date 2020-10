Anca Androne şi Bogdan Talaşman, cuplu în serialul Adela de la Antena 1

„Dorin este un bărbat care, deşi căsătorit, se află în căutarea dragostei. Prins într-o căsnicie total nefericită şi încărcat de o mulţime de frustrări, Dorin va începe să ia decizii care să îl mulţumească şi pe el. Îmi pare foarte bine că am ajuns în povestea asta, mai ales în această perioadă foarte grea pe care o traversăm cu toţii. Menirea actorilor este să spună poveşti şi mă bucur foarte tare că am revenit să spun poveşti în cea mai nouă producţie semnată Ruxandra Ion!”, a declarat Bogdan Talaşman.

De curând, Antena 1 a dat startul filmărilor pentru Adela, un nou serial de ficțiune produs de Ruxandra Ion și Dream Film Production. Producția este o adaptare liberă după serialul O hayat Benim / This is my life, produs de Fox Turcia, adaptarea fiind semnată de Simona Macovei, Radu Grigore, Conrad Mericoffer, Bianca Mina și Ruxandra Ion.