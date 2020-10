Nuami Dinescu, Alina Florescu, Tatiana Şelaru şi Răzvan „Krem” Alexe dau viaţă personajelor din mahala în serialul Adela

Tatiana Şelaru o va interpreta pe Aura, o altă vecină a familiei Achim, asistentă medicală în sat şi alături de Florica trece drept bârfitoarea satului. „Aura este un personaj interesant, pe care abia aştept să îl descopăr în profunzime, pentru că în prima parte a serialului apariţia sa nu dezvăluie foarte multe. Sunt fericită şi recunoscătoare pentru că fac parte din acest proiect minunat şi pentru că am şansa de a lucra alături de actori mari, de la care, cu siguranţă, am foarte multe lucruri de învăţat. Îmi cântă sufletul de bucurie la propriu!”, mărturiseşte Tatiana.

Celor trei li se alătură Adi, frumuşelul şi golănaşul mahalalei, personaj interpretat de Răzvan „Krem” Alexe. Ca orice golănaş, Adi o alege pe Adela, un trofeu necucerit, dar în secret vibrează după sora ei, Andreea, dovedind încă o dată că este un bărbat fără scrupule.

„În Adela îl interpretez pe Adi, un băiat din mahala, al cărui scop principal este să iasă din mediul în care a crescut. Oportunist, mincinos, viclean, cu o personalitate colorată, Adi are un caracter nu tocmai pe placul meu. Însă, ca actor, trebuie să îi găsesc nişte justificări pentru acţiunile sale, să ajung practic, să îl iubesc, ceea ce face ca provocarea să fie cu atât mai distractivă şi mai interesantă. Este un gen de personaj pe care mi-am dorit mereu să îl joc şi sunt foarte încântat că îi pot da viaţă în acest proiect. Sunt familiarizat cu producţiile doamnei Ruxandra Ion, iar după câteva zile intense de casting, m-am bucurat tare să aud: "Felicitări, Răzvan, ai luat rolul!". Abia aştept să ne descoperiţi povestea!”, declară Răzvan.

Antena 1 a dat startul filmărilor pentru Adela, un nou serial de ficțiune produs de Ruxandra Ion și Dream Film Production. Producția este o adaptare liberă după serialul O hayat Benim / This is my life, produs de Fox Turcia, adaptarea fiind semnată de Simona Macovei, Radu Grigore, Conrad Mericoffer, Bianca Mina și Ruxandra Ion.